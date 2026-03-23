Uluslararası kamuoyu Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri endişeyle izlemeyi sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.

5 GÜN ERTELENECEK

Trump, "Savaş Bakanlığı'na devam eden toplantıların ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlı olarak İran'ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların beş günlük bir süreyle ertelenmesi talimatını verdim" dedi.