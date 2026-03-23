Uluslararası kamuoyu Orta Doğu'da tırmanan gerilimi yakından izlerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, İran'a yönelik askeri planlamaya ilişkin olarak saldırıların 5 gün süreyle ertelendiğini duyurdu.

5 GÜN ERTELENECEK

Trump, "Savaş Bakanlığı'na devam eden toplantıların ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlı olarak İran'ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların beş günlük bir süreyle ertelenmesi talimatını verdim" dedi.

enpara
PARTNERAltın için tarih verildi: İslam Memiş “Çok daha yüksek seviyeler…”Altın için tarih verildi: İslam Memiş “Çok daha yüksek seviyeler…”
