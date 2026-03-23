Alnus Yatırım tarafından paylaşılan güncel analizde, Mavi hisseleri için daha önce 47,40 TL olan hedef fiyat 54,17 TL’ye çıkarıldı. Ancak kurum, hissenin mevcut fiyat seviyelerini ve piyasa koşullarını değerlendirerek daha önce "Al" olan tavsiyesini "Tut" seviyesine indirdiğini açıkladı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

YÜZDE 27,88’LİK GETİRİ POTANSİYELİ

Borsa İstanbul’da 42,36 TL son fiyat seviyesinden işlem gören Mavi hisseleri, Alnus Yatırım’ın belirlediği 54,17 TL yeni hedef fiyatı baz alındığında yatırımcısına yaklaşık yüzde 27,88 oranında bir prim potansiyeli sunuyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.