Borsa İstanbul, 23 Mart 2026 işlem gününe Orta Doğu’dan gelen savaş tamtamlarının gölgesinde oldukça karamsar bir başlangıç yaptı.

Günün ilk yarısında 12.684 puana kadar gerileyen endeks, yatırımcıları tedirgin ederken beklenen "can suyu" ABD’den geldi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ PİYASALARA NEFES ALDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen diplomatik temaslar hakkında yaptığı "verimli görüşmeler" açıklaması ve muhtemel saldırıların 5 gün ertelendiği haberi, küresel piyasalarda olduğu gibi yurt içinde de rüzgarı tersine çevirdi.

Saat 13.00’te yüzde 2,79 ekside olan BIST 100, haber akışının ardından hızla toparlanarak saat 14.50 itibarıyla 13.078 puana ulaştı.

Kaynak: Forinvest

HSBC’NİN RADARI: SASA VE PETKM’DE AGRESİF ALIM

Piyasanın yeşile döndüğü kritik dakikalarda kurum bazlı hareketlerde HSBC’nin hamleleri dikkat çekti. Paylaşılan verilere göre HSBC, alım tarafında oldukça iştahlı bir profil çizdi:

• SASA Portföyü Domine Etti: HSBC’nin toplam alımlarının yüzde 51,54’ünü tek başına SASA oluşturdu. Kurum, 9,5 milyon lotun üzerinde net alım gerçekleştirerek hissede güçlü bir destek oluşturdu.

• PETKM ve SRVGY Takipte: Alım listesinin ikinci sırasında yüzde 19 pay ile PETKM yer alırken, onu gayrimenkul tarafında SRVGY izledi.

• Spor ve Teknoloji: Kurumun sepetinde TSPOR ve TCELL hisseleri de sınırlı ama stratejik paylarla yer buldu.

BANKACILIKTA SATIŞ, SANAYİDE TOPLAMA STRATEJİSİ

HSBC’nin işlem hacmi incelendiğinde, kurumun bir yandan portföy rotasyonuna gittiği görülüyor. Alım tarafında sanayi devlerini tercih eden HSBC; ISCTR, AKBNK ve YKBNK gibi büyük banka hisselerinde satış pozisyonunda kaldı.

Net hacmin yaklaşık -995 milyon TL seviyesinde olması, kurumun gün genelinde satıcılı tarafta kaldığını ancak Trump sonrası gelen iyimserlikle sanayi hisselerinde çok güçlü "dipten toplama" hamleleri yaptığını gösteriyor.

Analistler, jeopolitik risklerin ertelenmesinin kısa vadeli bir rahatlama yarattığını ancak 5 günlük sürenin sonunda gelecek haber akışının yönü tayin edeceğini belirtiyor.

