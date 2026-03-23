ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelere ilişkin “verimli” mesajlar vermesi ve askeri operasyonlara yönelik erteleme kararı, küresel piyasalarda dengeleri hızla değiştirdi.

Trump, "ABD ve İran son iki gün içinde Orta Doğu'daki çatışmalarımızın tamamen ve kesin olarak çözülmesi konusunda çok iyi ve verimli görüşmeler yaptı" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Trump, "Savaş Bakanlığı'na iran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlük bir süre için erteleme talimatı verdim" dedi.

PETROL SERT DÜŞTÜ

Açıklamaların ardından petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilme yaşandı. Petrol vadeli işlemleri yüzde 11’den fazla gerilerken, saat 14.15 itibarıyla Brent petrolün varili 98 dolar seviyesine indi.

ALTIN KAYIPLARINI TELAFİ ETTİ

Altın fiyatları ise gün içindeki düşüşünü geri aldı. Ons altın, yeniden yükselişe geçerek 4 bin 450 dolar seviyesine kadar çıktı.

ABD BORSALARI YÜKSELDİ

Trump’ın açıklamaları sonrası risk iştahı artarken, S&P 500 vadeli kontratları yüzde 2,5 yükseliş kaydetti.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Avrupa doğal gaz fiyatları, İran’a yönelik saldırıların ertelenmesine ilişkin mesajların ardından yüzde 8,9 geriledi.

TAHVİLLERE ALIM GELDİ

Küresel tahvil piyasalarında da Trump’ın erteleme kararı sonrası fiyatlar yükselişe geçti.