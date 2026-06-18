Tera Yatırım'ın 18 Haziran tarihinde saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği hisse işlemleri yatırımcıların radarına girdi. Gün içi verilere göre kurum tarafında PSGYO ve DAPGM hisselerinde güçlü alımlar yapılırken, GENIL ve KRDMD hisselerinde satış ağırlıklı işlemler öne çıktı. Aracı kurumların alım-satım verileri, hisselere yönelik kurumsal ilgiyi takip eden yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

TERA YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER (15.00 İTİBARIYLA)

PSGYO – 9.563.474 lot

DAPGM – 8.018.054 lot

TEHOL – 4.779.660 lot

BJKAS – 3.050.000 lot

BRKO – 1.960.000 lot

TERA YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (15.00 İTİBARIYLA)

GENIL – 1.543.384 lot

KRDMD – 1.533.278 lot

VRGYO – 999.000 lot

VAKFA – 650.129 lot

SMRTG – 591.624 lot

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