Tera Yatırım'ın 18 Haziran saat 15.00 verilerine göre PSGYO, DAPGM ve TEHOL alımları öne çıkarken GENIL ve KRDMD satışları dikkat çekti.
Tera Yatırım'ın 18 Haziran tarihinde saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği hisse işlemleri yatırımcıların radarına girdi. Gün içi verilere göre kurum tarafında PSGYO ve DAPGM hisselerinde güçlü alımlar yapılırken, GENIL ve KRDMD hisselerinde satış ağırlıklı işlemler öne çıktı. Aracı kurumların alım-satım verileri, hisselere yönelik kurumsal ilgiyi takip eden yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
TERA YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER (15.00 İTİBARIYLA)
PSGYO – 9.563.474 lot
DAPGM – 8.018.054 lot
TEHOL – 4.779.660 lot
BJKAS – 3.050.000 lot
BRKO – 1.960.000 lot
TERA YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (15.00 İTİBARIYLA)
GENIL – 1.543.384 lot
KRDMD – 1.533.278 lot
VRGYO – 999.000 lot
VAKFA – 650.129 lot
SMRTG – 591.624 lot
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