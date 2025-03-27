Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "TikTok ile ilgili olarak, Çin'in bir rol oynaması gerekecek, muhtemelen bir onay şeklinde ve bence bunu yapacaklar. Belki onlara tarifelerde küçük bir indirim yaparım" ifadelerini kullandı.

ABD'de 170 milyon kişi tarafından kullanılan TikTok için ana şirket ByteDance’e, uygulamayı Çinli olmayan bir alıcıya satması için 5 Nisan’a kadar süre tanınmıştı. Aksi takdirde, 2024’te çıkan ve 2025 Ocak’ta yürürlüğe girmesi planlanan ulusal güvenlik yasası kapsamında uygulama ABD’de yasaklanabilecek.

Trump ayrıca, satışla ilgili bir anlaşmaya varılamazsa, 5 Nisan 2025 olarak belirlenen son tarihin ertelenmesine sıcak baktığını da ifade etti.

“BELKİ TARİFELERDE KÜÇÜK BİR İNDİRİM YAPARIM”

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli ByteDance’e ait TikTok’un ABD’deki faaliyetleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uygulamanın satışı için ByteDance’e 5 Nisan’a kadar süre tanınırken, Trump, Çin ile yapılacak bir anlaşma durumunda gümrük tarifelerinde indirime açık olabileceğini söyledi.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “TikTok ile ilgili olarak, Çin'in bir rol oynaması gerekecek, muhtemelen bir onay şeklinde ve bence bunu yapacaklar. Belki onlara tarifelerde küçük bir indirim yaparım” ifadelerini kullandı.

TİKTOK’UN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Başkan Yardımcısı JD Vance, TikTok’un mülkiyetiyle ilgili anlaşmanın şartlarının 5 Nisan’a kadar netleşmesini beklediklerini belirtti.

TikTok’un geleceği, 2024’te hem Cumhuriyetçilerin hem Demokratların desteklediği yasayla bir süredir gündemde. Yasaya göre ByteDance’in 19 Ocak’a kadar TikTok’u elden çıkarması istenmişti. Bu tarihten itibaren platformun ABD’deki faaliyetleri sürekli tartışma konusu oldu.

(CNBC-E)