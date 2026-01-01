Özellikle büyük ölçekli şirketler ve kamu kurumları, veri depolama ve uygulama altyapılarını geleneksel sistemlerden bulut tabanlı çözümlere taşımaya başladı. Hibrit bulut modelleri, hem maliyet avantajı hem de esneklik sağlaması nedeniyle en çok tercih edilen çözümler arasında öne çıkıyor.

Dijitalleşme Talebi Artıyor

E-ticaret, finans, sağlık, telekomünikasyon ve kamu sektörlerinde dijital hizmetlerin yaygınlaşması, yüksek kapasiteli veri merkezlerine olan ihtiyacı artırıyor. Şirketler, operasyonel verimlilik sağlamak ve ölçeklenebilir altyapılara sahip olmak için bulut hizmetlerine yöneliyor.

Aynı zamanda kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemeler, kurumları yerel veri merkezleriyle çalışmaya teşvik ediyor. Bu durum, Türkiye’deki veri merkezi yatırımlarını da hızlandıran önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

İstanbul Merkezli Büyüme

Türkiye’de bulut ve veri merkezi hizmetlerinin büyük bölümü İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteriyor. İstanbul; güçlü altyapısı, finans ve teknoloji şirketlerinin yoğunluğu sayesinde pazarın en büyük payına sahip şehir konumunda bulunuyor. ANKARA ve İzmir ise kamu ve kurumsal yatırımlar açısından öne çıkan diğer merkezler arasında yer alıyor.

Yerli ve Yabancı Yatırımlar Artıyor

Sektörde hem yerli hem de yabancı şirketlerin yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Büyük ölçekli veri merkezi projeleri, uluslararası bulut sağlayıcılarının Türkiye pazarına ilgisini artırırken, yerli teknoloji şirketleri de kapasitelerini genişletmeye devam ediyor.

Uzmanlara göre, önümüzdeki yıllarda Türkiye’de bulut ve veri merkezi hizmetleri pazarı yalnızca büyüklük açısından değil, hizmet çeşitliliği ve teknoloji seviyesi bakımından da önemli bir dönüşüm geçirecek.

Önümüzdeki Dönem Beklentisi

2025–2030 döneminde bulut bilişim ve veri merkezi hizmetlerine olan talebin daha da artması bekleniyor. Dijitalleşme yatırımlarının hızlanması, yapay zekâ ve büyük veri uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte sektörün büyüme ivmesini koruyacağı öngörülüyor.

Türkiye, sahip olduğu stratejik konum ve genç teknoloji ekosistemiyle bölgesel bir veri merkezi ve bulut hizmetleri üssü olma yolunda ilerliyor.