TJK’nın personeline ilettiği bilgilendirme metninde, kulüp bünyesinde yürütülen at yarışları üzerine bahis kabul etme hak ve yetkisinin United Racing Şans Oyunları A.Ş.’ye devredilmesine karar verildiği belirtildi. Bu kapsamda, müsterek bahis faaliyetleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı birimlerin faaliyetlerinin de devralan şirkete aktarılacağı ifade edildi.

Çalışanların Hakları Korunacak

Açıklamada, devir sürecinde çalışanların mevcut iş sözleşmelerinin, kıdemlerinin, ücretlerinin ve tüm özlük haklarının korunacağı vurgulandı. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesi doğrultusunda, ilgili personelin 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla United Racing Şans Oyunları A.Ş. bünyesinde istihdam edilmeye devam edeceği kaydedildi.

Ayrıca, devir işlemi sırasında herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için tüm özlük kayıtlarının hukuka uygun şekilde devralan şirkete aktarılacağı ve kişisel verilerin ilgili mevzuat kapsamında korunacağı belirtildi.

United Racing Şans Oyunları Yeni Kuruldu

United Racing Şans Oyunları A.Ş.’nin, 1 milyon TL sermaye ile 20 Kasım 2025 tarihinde Ömer Onan tarafından kurulduğu öğrenildi. Şirketin, at yarışları bahis sisteminde yeni dönemin ana aktörlerinden biri olması bekleniyor.

Daha Önce Yayın Hakları Devredilmişti

Öte yandan Türkiye Jokey Kulübü, daha önce at yarışı yayınlarının web ve mobil ortamlardaki haklarını 10 yıllığına, Hipodrom Şans Oyunları ile Platform Şans Oyunları ortak girişimine devretmişti. Platform Şans Oyunları’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yine Ömer Onan’ın yürüttüğü biliniyor.

At yarışları ve şans oyunları alanında yaşanan bu son gelişme, sektörde yeni bir yapılanma sürecine işaret ederken, devir sürecinin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği yakından takip ediliyor.