Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artarak 3 milyon ton oldu. Yılın ilk iki ayında üretim miktarı, yüzde 4,7 artışla 6,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi de şubatta yıllık bazda yüzde 11,3 artışla 3,2 milyon tona, ocak-şubat döneminde yüzde 4,1 artarak 6,7 milyon tona çıktı.

ÇELİK ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ

Çelik ürünleri ihracatı, şubatta 2025'in aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 8,6 artışla 1,1 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 9,2 azalışla 714,8 milyon dolar oldu.

Ocak-şubat döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar bazında yüzde 13,5 azalışla 2 milyon tona, değer bazında yüzde 15,2 düşerek 1,3 milyar dolara geriledi.

İthalat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre miktar bakımından yüzde 9 artışla 1,5 milyon ton, değer yönünden yüzde 7,2 yükselişle 1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yılın ilk iki ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 10,8 azalışla 2,7 milyon ton, değer yönünden de yüzde 11,7 düşüşle 1,9 milyar dolar seviyesine indi.

Geçen yılın ocak-şubat döneminde yüzde 72,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 69,7 seviyesine düştü.

ÇELİK TİCARETİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, AB'ye yönelik ihracatta zayıflama eğiliminin dikkat çektiğini ve 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni korunma önlemleri öncesinde endişelerin arttığını aktardı.

Yılın ilk iki ayında AB'ye ihracatın yüzde 36 azalışla 540,5 bin tona gerilediğini belirten Yayan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı Orta Doğu'da jeopolitik riskler ve ekonomik yavaşlama kaynaklı olarak talepte dramatik düşüşler yaşandı ve bölgeye yönelik ihracatımız yüzde 38 azalışla 278,7 bin tona geriledi. Güney Amerika ve BDT ülkelerine yönelik ihracatta kaydedilen sınırlı seviyedeki artışlar, pazar çeşitlendirme açısından olumlu görünüm ortaya koysa da ana ihracat pazarlarında yaşanan kayıplar telafi edilemedi. Avrupa'nın tedarik güvenliğini yeniden yapılandırma eğilimi kapsamında Türkiye'nin 'Made in Europe' yaklaşımına daha fazla entegre edilmesi, Türk sanayisi açısından bir fırsat oluşturuyor. Ayrıca İsrail-ABD ve İran savaşının yol açtığı artan jeopolitik riskler, dünya ticaretini ve çelik ticaretini olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin barış girişimlerini artırması, savaşın Türk ekonomisi ve çelik sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini asgariye inmesini sağlayacağı değerlendiriliyor."