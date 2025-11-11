Kurum, hisse için hedef fiyatı 160,7 TL olarak belirledi. Mevcut 102 TL seviyesine göre yüzde 57,55 yükseliş potansiyeli öngören rapor, Turkcell’in uzun vadeli büyüme hikâyesinin devam ettiğine işaret ediyor.

TCELL HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

GÜÇLÜ FİNANSAL SONUÇLAR

Rapora göre Turkcell, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 59,53 milyar TL gelir, 26,51 milyar TL FAVÖK ve 5,39 milyar TL net kâr elde etti. Bu sonuçlar beklentilere paralel gelirken, şirketin Techfin, veri merkezi ve bulut hizmetlerindeki hızlı büyüme performansın ana itici gücü oldu.

Özellikle veri merkezi ve bulut sistemlerde yüzde 68 oranında çeyreklik büyüme kaydedilmesi, Turkcell’in gelecekteki kârlılığı açısından önemli bir gösterge olarak öne çıktı.

TECHFIN VE FİBERLEŞME ETKİSİ

Techfin segmentinde yüzde 20 gelir artışı, Paycell’de yüzde 2,6 satış büyümesi ve veri merkezi projelerinde backlog tutarının 4,3 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükselmesi dikkat çekti.

Fiberleşme tarafında ise 107 bin yeni haneye erişim sağlanırken, toplam erişim 6,2 milyon haneye ulaştı. Marbaş, fiber yatırımlarının sürdürülebilir kârlılık açısından önemine vurgu yaparak ARPU artışının (mobilde yüzde 11,9, fiberde yüzde 17,3) güçlü seyrini sürdürdüğünü belirtti.

ABONE YAPISINDA GÜÇLÜ DÖNÜŞÜM

Faturalı abone kazanımı 569 bin kişiye ulaşırken, ön ödemeli grupta 270 bin kişi azalış yaşandı. Böylece faturalı abone oranı yüzde 79’a yükseldi. Bu dönüşümün gelir kalitesini artırdığı ve sabit segmentteki sınırlı büyümeye rağmen şirketin genel performansını desteklediği vurgulandı.

KARLILIKTA TOPARLANMA, BORÇTA GERİLEME

Karlılık cephesinde brüt kâr ve FAVÖK marjlarında toparlanma görülürken, net kâr marjında baz etkisi ve ertelenmiş vergi giderleri nedeniyle sınırlı düşüş yaşandı.

5G ihalesi sonrası oluşacak 1,5 milyar dolarlık yükümlülüğe rağmen, şirketin borçluluğunun yönetilebilir düzeyde olduğu ve net borcun çeyreklik bazda %27 azaldığı kaydedildi. Turkcell’in 3Ç25 itibarıyla 0,2x Net Borç/FAVÖK çarpanıyla işlem görmesi, finansal sağlamlığın göstergesi olarak değerlendirildi.

5G İLE BÜYÜME HIZLANACAK

Marbaş, 2025 sonuna doğru 5G’nin yaygınlaşmasıyla birlikte veri tüketiminin artacağını, ARPU büyümesinin süreceğini ve kârlılığın güçleneceğini öngörüyor. Şirket, yüzde 42-43 FAVÖK marjı ve %10 gelir büyümesi beklentisini korurken, yatırım harcamalarını da yüzde 24’ten yüzde 23’e revize etti.

“AL” TAVSİYESİ KORUNDU

Sonuç olarak Marbaş, Turkcell için 160,7 TL hedef fiyat ve yüzde 57,55 yükseliş potansiyeli ile “AL” tavsiyesini yineliyor. Kuruma göre, 5G yatırımları, Techfin gelirlerindeki artış, fiberleşme ve veri merkezi yatırımları şirketi önümüzdeki dönemde sektörün en güçlü oyuncusu haline getirebilir.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR