Şirket KAP üzerinden yaptığı açıklamada, bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 01.01.2026 - 31.03.2026 dönemi kapsamında bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 30 arttığını bildirdi. Böylece rakam 53.805.814.884 TL 'ye ulaştı.

Türkiye Sigorta’nın açıklaması şu şekilde;

“ Şirketimiz'in 01.01.2026 - 31.03.2026 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 53.805.814.884 TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında artışla gerçekleşmiştir (geçen yıl aynı dönem 41.401.841.724 TL). 01.01.2026 - 31.03.2026 dönemine ait brüt prim tablomuz ana branşlar bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak ekte sunulmaktadır.”

Kaynak: KAP

TURSG hisseleri dün kapanışı yüzde 0,4’lük yükselişle 12,7 TL’den yaptı. KAP açıklaması sonrası hisselerin güne nasıl başlayacağı yakından takip edilecek.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

FORUM İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.