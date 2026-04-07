Raporun detaylarına bakıldığında yabancı yatırımcıların hangi hisselerde pozisyon artırdığı, hangilerinden ise istikrarlı bir şekilde uzaklaştığı çarpıcı verilerle ortaya kondu.

YABANCI PAYI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN HİSSELER

Günlük bazda yabancı giriş-çıkışlarının en yoğun olduğu hisseler şu şekilde sıralandı:

• En Çok Artanlar: TRALT (1.69 bps), MCARD (1.64 bps) ve AKHAN (1.58 bps).

• En Çok Azalanlar: SMRVA (-5.42 bps), ESCOM (-5.35 bps) ve ICUGS (-3.9 bps).

YABANCININ "VAZGEÇEMEDİĞİ" 5 HİSSE

Raporda, yabancı payının sadece günlük değil, belirli bir periyot boyunca kesintisiz artış gösterdiği "istikrarlı" hisseler dikkat çekti. İşte yabancı oranları 10 gündür sürekli artan o şirketler:

BMSTL (10 Gün) KRPLS (10 Gün) VERUS (10 Gün) YGGYO (10 Gün) EPLAS (9 Gün)

YABANCININ "UZAKLAŞTIĞI" 5 HİSSE

Bazı lokomotif ve yan tahta hisselerinde ise yabancı payındaki erime dikkat çekici boyutlara ulaştı. İşte yabancı oranları 10 gündür sürekli düşen hisseler:

KARSN (10 Gün) KARTN (10 Gün) NTHOL (10 Gün) OZYSR (10 Gün) AGESA (9 Gün)

