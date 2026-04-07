Borsa İstanbul tarafından yapılan ilk açıklamada, MSGYO paylarında gözlenen olağan dışı fiyat/miktar (ODFM) hareketlerine ilişkin talep edilen açıklamanın zamanında gönderilmemesi nedeniyle sıranın kapatıldığı belirtilmişti. Şirketin ilgili açıklamayı KAP üzerinden kamuoyuyla paylaşmasıyla birlikte engel ortadan kalktı.

İŞLEM SAATLERİ VE SEANS AKIŞI

Borsa İstanbul’un güncel duyurusuna göre, MSGYO payları için belirlenen işlem takvimi şu şekildedir:

Sıranın Yeniden Açılması: 10:15

Açılış Seansı: 10:15 – 10:25 (Emir toplama aşaması)

Sürekli İşlem Başlangıcı: 10:30

