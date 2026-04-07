Katılımevim (KTLEV), yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz sermaye artırımı sürecini başlattı. Şirket, 2,07 milyar TL olan mevcut çıkarılmış sermayesini, 2025 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere 4,93 milyar TL artırarak 7 milyar TL’ye yükseltmeyi planlıyor. Söz konusu artışın tamamı bedelsiz olarak gerçekleştirilecek ve yatırımcılardan herhangi bir nakit talep edilmeyecek.

BİN LOTUNUZ 3 BİN 381 LOT OLACAK

Açıklanan verilere göre bedelsiz sermaye artırımı oranı %238,16425 seviyesinde bulunuyor. Bu oran doğrultusunda yatırımcıların portföylerindeki pay adedi ciddi şekilde artacak. Örneğin, elinde 1000 lot KTLEV hissesi bulunan bir yatırımcının payı teorik olarak 3.381 lota yükselecek. Aynı şekilde 100 lotu olan bir yatırımcı yaklaşık 338 lota, 10.000 lotu olan bir yatırımcı ise yaklaşık 33.816 lota ulaşacak.

Bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcıdan para çıkışı olmazken, şirket özkaynaklarını sermayeye ekleyerek büyüme sinyali verir. Ancak bu süreçte hisse fiyatı da aynı oranda teorik olarak bölünür. Yani yatırımcının toplam portföy değeri değişmez; sadece lot sayısı artar, birim fiyat düşer.

SPK ONAYI BEKLENİYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, artırılan 4,93 milyar TL’lik tutarın tamamının geçmiş yıl kârlarından karşılanacağı ve gerekli onaylar için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapıldığı belirtildi. Yönetim kurulu kararının 6 Nisan 2026 tarihinde alındığı ifade edilirken, sürecin SPK onayı sonrası kesinleşeceği vurgulandı.

Bedelsiz sermaye artırımları, özellikle yüksek oranlı olduğunda yatırımcı psikolojisi üzerinde pozitif etki yaratabilmekte ve hisselerde kısa vadeli hareketliliğe neden olabilmektedir. KTLEV’in açıkladığı %238’lik oran da bu açıdan dikkat çekici bulunuyor.

Hukuki Uyarı ve Editoryal Not:

Bu içerik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan resmi açıklamalar baz alınarak hazırlanmıştır. Yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.