Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) paylarına yönelik yeni bir tedbir kararı aldı. Uygulamaya göre, hisse senedinde belirli işlemler geçici süreyle kısıtlanacak.

TEDBİR KARARI 6 MAYIS SEANS SONUNA KADAR SÜRECEK

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, Adel Kalemcilik payları 7 Nisan 2026 seans başından itibaren 6 Mayıs 2026 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan karar doğrultusunda, açığa satış işlemlerine yönelik genel kısıt da devam ediyor.

VBTS NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerde aşırı fiyat/hacim dalgalanmalarını önlemek ve yatırımcıyı korumak için otomatik devreye giren bir kısıtlama mekanizmasıdır.