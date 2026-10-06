Türkiye Sigorta (TURSG), 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin brüt prim üretimi sonuçlarını açıkladı. Şirketin toplam brüt prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 134 milyar 557 milyon TL'ye ulaştı. En yüksek prim üretimi 43 milyar TL ile Genel Zararlar branşında gerçekleşirken, bazı branşlarda yıllık artış yüzde 90'ın üzerine çıktı.

TÜRKİYE SİGORTA'NIN PRİM ÜRETİMİ YÜZDE 28 ARTTI

Türkiye Sigorta'nın açıkladığı Eylül 2026 dönemi verilerine göre şirket, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde toplam 134 milyar 557 milyon 275 bin 439 TL brüt prim üretimi gerçekleştirdi.

Şirketin brüt prim üretimi geçen yılın aynı döneminde 105 milyar 134 milyon 769 bin 767 TL seviyesindeydi. Böylece yıllık bazdaki artış yüzde 28 olarak gerçekleşti.

EN BÜYÜK PAY GENEL ZARARLAR BRANŞINDA

Türkiye Sigorta'nın en yüksek prim üretimini gerçekleştirdiği branş Genel Zararlar oldu. Bu alandaki prim üretimi geçen yılki 28,96 milyar TL seviyesinden yüzde 49 artışla 43,04 milyar TL'ye yükseldi.

İkinci sıradaki Yangın ve Doğal Afetler branşında ise yüzde 25 artışla 32,63 milyar TL prim üretildi. Hastalık/Sağlık branşında üretim yüzde 28 artarak 17,23 milyar TL'ye çıktı.

Kara Araçları branşındaki prim üretimi yüzde 20 artışla 14,61 milyar TL olurken, Kara Araçları Sorumluluk branşında yüzde 9 artışla 13,01 milyar TL'lik üretim gerçekleştirildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 94 OLDU

Branşlar arasındaki en yüksek yıllık artış Kredi tarafında kaydedildi. Kredi branşındaki brüt prim üretimi 139,45 milyon TL'den 270,10 milyon TL'ye yükselerek yüzde 94 arttı.

Nakliyat branşında da dikkat çeken bir yükseliş görüldü. Buradaki prim üretimi yüzde 65 artışla 1,35 milyar TL'ye çıktı.

BAZI BRANŞLARDA SERT DÜŞÜŞ

Türkiye Sigorta'nın prim üretiminde bütün branşlarda yükseliş görülmedi. En yüksek gerileme Kefalet branşında gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 144,33 milyon TL olan üretim yüzde 69 azalarak 44,47 milyon TL'ye indi.

Hukuksal Koruma branşında yüzde 43, Su Araçları branşında yüzde 28 ve Finansal Kayıplar branşında yüzde 11 düşüş kaydedildi.