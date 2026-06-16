Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), "En Gözde Şirketler Araştırması 2026" sonuçlarına göre savunma sanayisi sektöründe en çok çalışılmak istenen şirket oldu. Araştırmada ilk kez sektör liderliğine yükselen TUSAŞ, Türkiye'nin En Gözde 200 Şirketi listesinde de önemli bir sıçrama kaydetti.

137 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN KATILIMIYLA BELİRLENDİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Realta Danışmanlık tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen "En Gözde Şirketler Araştırması 2026"ya yoğun katılım sağlandı.

Araştırmaya 98 binin üzerinde üniversite öğrencisi ve yaklaşık 40 bin genç profesyonel olmak üzere toplam 137 binden fazla kişi katıldı.

Katılımcılar şirketleri liderlik anlayışı, kariyer fırsatları, eğitim ve gelişim imkanları, kurum kültürü, ücret ve yan haklar ile çalışma ortamı gibi çeşitli kriterler üzerinden değerlendirdi.

SAVUNMA SANAYİSİNDE ZİRVEYE YÜKSELDİ

Araştırma sonuçlarına göre TUSAŞ, ilk kez savunma sanayisi sektörünün en gözde şirketi seçildi.

Böylece şirket, genç yeteneklerin kariyer hedeflerinde en çok tercih ettiği savunma sanayisi kuruluşu olmayı başardı.

TÜRKİYE'NİN EN GÖZDE ŞİRKETLERİ ARASINDA YÜKSELİŞ

TUSAŞ, sektör başarısının yanı sıra tüm sektörleri kapsayan "Türkiye'nin En Gözde 200 Şirketi" listesinde de dikkat çekici bir performans sergiledi.

Şirket, geçen yıla göre 12 sıra yükselerek listenin 6'ncı sırasında yer aldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ PROJELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Milli havacılık, uzay ve savunma teknolojileri alanlarında yürüttüğü projelerle öne çıkan TUSAŞ, geliştirdiği özgün platformlar ve yüksek teknoloji odaklı çalışma ortamıyla genç mühendisler ve profesyoneller için önemli kariyer merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.