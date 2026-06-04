Rapora göre, Borsa İstanbul'un toplam yabancı payı günlük bazda -0,05 puanlık sınırlı bir düşüşle %33,55 seviyesinde seyrediyor.

İşte İş Yatırım bülteninde öne çıkan, yabancı payı günlük bazda en çok değişen hisseler ile istikrarlı şekilde artış ve düşüş kaydeden şirketler:

GÜNLÜK BAZDA YABANCI PAYI EN ÇOK DEĞİŞEN HİSSELER

Yabancı yatırımcıların gün içinde en agresif alım ve satım yaptığı şirket payları baz puan (bps) cinsinden şu şekilde listelendi:

Yabancı Oranı En Çok Artanlar:

UCAYM: +5,25 bps

BESTE: +3,53 bps

NETCD: +2,58 bps

Yabancı Oranı En Çok Azalanlar:

IZENR: -3,41 bps

GESAN: -3,11 bps

ETILR: -2,06 bps

YABANCININ GÖZDESİ: ORANI KESİNTİSİZ ARTAN 5 HİSSE

Son günlerde yabancı yatırımcıların istikrarlı bir şekilde lot topladığı ve takas oranını düzenli olarak yukarı taşıdığı öne çıkan 5 şirket şunlar oldu:

ADEL: 3 gündür sürekli artıyor.

AGYO: 3 gündür sürekli artıyor.

AKFIS: 3 gündür sürekli artıyor.

AKHAN: 3 gündür sürekli artıyor.

ARCLK: 3 gündür sürekli artıyor.

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YABANCININ ÇIKTIĞI TAHTALAR: ORANI SÜREKLİ DÜŞEN 5 HİSSE

Yabancı ortakların pozisyon azaltarak satış tarafında yer aldığı ve takas paylarının günlerdir aralıksız gerilediği hisseler listesinde ise BERA Holding'deki uzun soluklu çıkış dikkat çekti:

BERA: 8 gündür yabancı payı kesintisiz düşüyor.

AKBNK: 3 gündür sürekli düşüyor.

AKSA: 3 gündür sürekli düşüyor.

AKSUE: 3 gündür sürekli düşüyor.

ANELE: 3 gündür sürekli düşüyor.

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