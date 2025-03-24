S&P, yaşanan son gelişmelerin Türkiye ekonomisine olan güveni ve döviz kurundaki istikrarı tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Kredi kuruluşu, Türk yetkililerin 2023 yılı sonundan itibaren, vatandaşların altın ve dövizden çıkarak Türk Lirası'na yönelmesi konusunda önemli bir yol kat ettiğini, bu eğilimin döviz rezervlerini artırarak enflasyonla mücadeleyi desteklediğini ve kredi notunu olumlu etkilediğini ifade etti.

SİYASİ GELİŞMELER EKONOMİK REFORMLARI TEHDİT EDİYOR

Ancak son dönemde artan siyasi gerilimlerin, bu kazanımları riske atabileceği kaydedildi. S&P, siyasi gerginliğin devam etmesinin ekonomik reform sürecini sekteye uğratabileceğini vurguladı.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son dönemde attığı adımlar arasında doğrudan döviz satışları, likidite düzenlemeleri, vadeli işlem araçlarının devreye alınması ve gecelik borç verme faizinin artırılması gibi önlemlerin yer aldığına dikkat çekildi.

S&P değerlendirmesinde, “Artan siyasi belirsizliğin, hane halkı harcamaları, yabancı sermaye girişleri, döviz kuru, büyüme ve enflasyon üzerinde olumsuz ikincil etkiler doğurma riski bulunuyor. Bu durum, yakın dönemde sağlanan mevduat dolarizasyonundaki azalma ve enflasyondaki gerileme eğilimini kesintiye uğratabilir” ifadelerine yer verildi.

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