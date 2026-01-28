İstanbul’da magazin ve iş dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturması, yeni bir itirafçı ifadesiyle derinleşti. Firari iş insanı Kasım Garipoğlu’nun Boğaz’daki yalısında düzenlenen uyuşturucu ve grup cinsel ilişki içerikli partilere yönelik detaylar, partilerde barmenlik yapan Atilla Aydın’ın ifadeleriyle gün yüzüne çıktı.

20 ÜNLÜ İSMİ TEK TEK SIRALADI

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre, şüpheli Atilla Aydın savcılıktaki ifadesinde söz konusu partilere katıldığını iddia ettiği 20 ismi tek tek saydı. Aydın’ın listesinde şu isimler yer aldı:

Merve Taşkın, Burak Ateş, Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Lerna Elmas, Şeyma Subaşı, Eliz Sakuçoğlu, Özge Ertöz, İrem Aksaç, Mehmet Can Çelik, Mert Ayaydın, Murat Han Günal, Cengiz Can Atasoy, Yusuf Tekin, Süreyya Arioba, Asil Mert Çadırcı, Burak Altındağ, Ege Mutaf, Sandıra Alazoğlu ve Suranaz Şahin.

"TELEFONLAR KİLİTLİ DOLAPLARA KOYULURDU"

Organizasyonların gizliliği hakkında bilgi veren Aydın, partilerin katı kuralları olduğunu belirtti. "Parti başladığında telefonlarımızı kilitli dolaba koyardık" diyen Aydın, kurallara uymayan çalışanların bir daha bu etkinliklere çağrılmadığını, içeride yaşananların dışarı sızmaması için olağanüstü önlemler alındığını iddia etti.

KORKUNÇ DETAY: "HER YERDE UYUŞTURUCU KALINTISI VARDI"

Barmen Aydın, evin içindeki manzarayı şu sözlerle anlattı: "Odalarda uyuşturucu kullanan kişiler olurdu. Yerlerde rulo yapılmış paralar vardı. Tuvaletlerde musluk kenarlarında, hatta parti sonu temizlik yaptığımızda tabak ve bardaklarda yoğun kokain kalıntıları bulunurdu. Evin her köşesinde uyuşturucu kullanan birini görmek mümkündü."

"AYAKTA KALMAK İÇİN KULLANDIM"

Kendisinin de uyuşturucu kullandığını itiraf eden Atilla Aydın, "Mesleğim barmenliktir, geçimimi bu tür organizasyonlardan sağlarım. Uyuşturucuyu bu uzun partilerde ayakta kalabilmek için kullandım. Kasım Garipoğlu’nun evindeki partilerde bu maddeyi tükettim" dedi. Pişman olduğunu belirten şüpheli, serbest bırakılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, bu itiraflar ve daha önce uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler üzerinden soruşturmayı genişleterek yeni operasyonlar yapması bekleniyor.

Kaynak: Ekonomim