Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,32 azalışla 14.444,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını telafi ederek 14.492,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,26 üzerinde 14.481,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerdeki nispi azalma ve ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik göstergeler risk iştahını beslerken, yatırımcılar bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini takip edecek.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye değerlendirmelerinin beklendiğini belirtti.

Bunlara ek olarak bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, finansal hesaplar raporunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 14.600 ve 14.700 puanın ise direnç, 14.400 ve 14.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

