Yılın Son Makroekonomik Savaşı Federal Rezerv'in Aralık ayı toplantısına ait tutanaklar, sadece geçmişe bir bakış değil, geleceğe dair bir projeksiyon sunuyor. Piyasalar, Fed'in faiz indirim döngüsünde "vites küçültüp küçültmeyeceğini" anlamaya çalışıyor. Tutanakların içeriğinde özellikle enflasyonun %2’lik kalıcı hedefe inişi konusundaki şüpheler aranacak. Eğer üyeler arasında "enflasyon katılığı" vurgusu ön plana çıkarsa, bu durum 2026'nın ilk çeyreğinde faizlerin sabit bırakılacağı sinyalini verebilir.

Analistlerin Senaryoları ve Piyasa Tepkisi Yahoo Finans analistlerine göre, S&P 500 endeksinin rekor seviyelerde olması piyasayı her türlü olumsuz habere karşı kırılgan hale getiriyor. Tutanaklarda "güvercin" bir ton, yani istihdam piyasasını koruma önceliği görülürse, borsa 7.000 puan barajını hızla aşabilir. Ancak "şahin" bir duruş, dolar endeksini (DXY) güçlendirirken, riskli varlıklardan kaçışı tetikleyebilir. Yatırımcılar için bugün, 2026 portföy stratejilerini belirlemek adına en kritik gün olacak.