XRP, son günlerde 1,80–2,00 dolar bandında dalgalı bir seyir izlerken, fiyatın yönüne ilişkin tartışmalar yeniden hız kazandı. Bank of America’ya yakın piyasa analistlerinin değerlendirmelerine göre, XRP’de teknik açıdan kritik bir sıkışma süreci yaşanıyor ve bu durum sert bir yönlü hareketin habercisi olabilir.

Analistlere göre 2,05 dolar seviyesi kısa vadede önemli bir direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin hacimli şekilde aşılması halinde XRP’de 2,30 – 2,50 dolar bandına doğru bir yükseliş hareketi gündeme gelebilir. Özellikle işlem hacminde artış yaşanması, yukarı yönlü senaryoyu güçlendiren en önemli unsur olarak gösteriliyor.

Öte yandan olası geri çekilmelerde 1,75 dolar ilk güçlü destek, bu seviyenin altına sarkılması durumunda ise 1,55 dolar bölgesi kritik bir savunma hattı olarak öne çıkıyor. Bank of America analistleri, bu seviyelerin kırılması halinde kısa vadeli baskının artabileceği uyarısında bulunuyor.

Teknik göstergelere bakıldığında, XRP’de RSI ve hareketli ortalamaların yön arayışında olduğu, net bir trend oluşmadığı görülüyor. Bu tablo, analistlere göre “yükseliş ya da düşüşten ziyade, kırılım beklenen bir DENGE süreci”ne işaret ediyor.

Bank of America cephesinden yapılan değerlendirmede, “XRP şu an karar aşamasında. Teknik olarak bu tür sıkışmalar genellikle sert fiyat hareketleriyle sonuçlanır. Yönü ise hacim ve genel piyasa risk iştahı belirleyecek” ifadelerine yer verildi.