Raporda günlük bazda yabancı oranı en çok artan ve azalan hisselerin yanı sıra, yabancı oranı son günlerde kesintisiz yükselen ve düşen hisselere de yer verildi.

YABANCI ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER

Günlük bazda yabancı yatırımcı oranında en yüksek artış görülen hisseler şöyle sıralandı:

BESTE: 2,27 baz puan

EFOR: 1,87 baz puan

PSGYO: 1,45 baz puan

Yabancı oranında en fazla düşüş yaşanan hisseler ise:

EUPWR: -6,39 baz puan

GESAN: -2,48 baz puan

PRKME: -2,08 baz puan

Yabancı payı kesintisiz artan hisseler

Son günlerde yabancı yatırımcı oranı sürekli yükselen hisseler arasında öne çıkanlar şu şekilde:

DOAS: 10 gün

KCAER: 10 gün

SAHOL: 8 gün

MARKA: 7 gün

BJKAS: 6 gün

YABANCI ORANI SÜREKLİ DÜŞEN HİSSELER

Yabancı payı son günlerde aralıksız gerileyen hisseler ise şöyle:

FONET: 10 gün

MNDRS: 10 gün

OZATD: 10 gün

ALCTL: 9 gün

DENGE: 9 gün

Öte yandan, Borsa İstanbul genelinde yabancı yatırımcı payı günlük bazda 0,12 puan gerileyerek yüzde 32,93 seviyesine indi.

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