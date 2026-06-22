İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 22 Haziran Pazartesi günü yayımladığı "Günlük Yabancı Oranları" raporunda yabancı yatırımcı payı değişen hisseleri açıkladı.
Raporda günlük bazda yabancı oranı en çok artan ve azalan hisselerin yanı sıra, yabancı oranı son günlerde kesintisiz yükselen ve düşen hisselere de yer verildi.
YABANCI ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER
Günlük bazda yabancı yatırımcı oranında en yüksek artış görülen hisseler şöyle sıralandı:
BESTE: 2,27 baz puan
EFOR: 1,87 baz puan
PSGYO: 1,45 baz puan
Yabancı oranında en fazla düşüş yaşanan hisseler ise:
EUPWR: -6,39 baz puan
GESAN: -2,48 baz puan
PRKME: -2,08 baz puan
Yabancı payı kesintisiz artan hisseler
Son günlerde yabancı yatırımcı oranı sürekli yükselen hisseler arasında öne çıkanlar şu şekilde:
DOAS: 10 gün
KCAER: 10 gün
SAHOL: 8 gün
MARKA: 7 gün
BJKAS: 6 gün
YABANCI ORANI SÜREKLİ DÜŞEN HİSSELER
Yabancı payı son günlerde aralıksız gerileyen hisseler ise şöyle:
FONET: 10 gün
MNDRS: 10 gün
OZATD: 10 gün
ALCTL: 9 gün
DENGE: 9 gün
Öte yandan, Borsa İstanbul genelinde yabancı yatırımcı payı günlük bazda 0,12 puan gerileyerek yüzde 32,93 seviyesine indi.
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