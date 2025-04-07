Yabancı yatırımcılar hisse ve tahvil tarafında 28 Mart haftası en sert satış dalgası olarak kaydedildi. TCMB'nin veri setine yansıyan rakamlara göre, toplamda 3 milyar doları aşan net satış gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre yabancı yatırımcılar 28 Mart haftasında hisse ve tahvillerde 3,04 milyar dolarlık net satış yaptılar. 21 Mart haftasıyla birlikte satışlar 4 milyar dolara yaklaştı.

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EN SERT SATIŞ DALGASI

28 Mart haftasında kaydedilen satış TCMB'nin veri setinde görülen en sert satış dalgası olarak kaydedildi.

İlgili haftada tahvil tarafında satış 2,4 milyar dolar olurken, hisse tarafında ise 652 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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TOPLAM ÇIKIŞ 3 MİLYAR DOLARI AŞTI

İki haftada borsada yabancı çıkışı 1,1 milyar doları buldu. Toplamdaki çıkış, 3 milyar doları aştı.

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