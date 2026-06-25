Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Buna göre yabancı yatırımcılar 19 Haziran ile sona eren haftada 465,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 339,7 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi.

Böylece yabancıların hisse alımı, 17 Nisan haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bir önceki hafta ise yabancı yatırımcılar 117,8 milyon dolarlık hisse satarken, 428,8 milyon dolarlık tahvil alımı yapmıştı.

Haftalık verilerin ardından Borsa İstanbul'da 25 Haziran saat 14.45 itibarıyla yabancı yatırımcıların günlük takas oranlarında öne çıkan hisseler de belli oldu.

YABANCI YATIRIMCILARIN BUGÜN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Saat 14.45 itibarıyla yabancı takas oranı en fazla artan hisseler şöyle sıralandı:

EFOR: +0,73 puan (%21,34 → %22,07)

CANTE: +0,33 puan (%5,40 → %5,73)

MGROS: +0,28 puan (%42,73 → %43,01)

KLRHO: +0,27 puan (%13,31 → %13,58)

ASTOR: +0,17 puan (%68,43 → %68,60)

ALARK: +0,14 puan (%11,72 → %11,86)

BRSAN: +0,14 puan (%7,58 → %7,72)

SKBNK: +0,14 puan (%5,22 → %5,36)

PETKM: +0,14 puan (%13,43 → %13,57)

CWENE: +0,11 puan (%15,02 → %15,13)

YABANCI YATIRIMCILARIN BUGÜN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Saat 14.45 itibarıyla yabancı takas oranı en fazla gerileyen hisseler ise şu şekilde gerçekleşti:

PSGYO: -1,64 puan (%11,19 → %9,55)

TTKOM: -0,78 puan (%38,11 → %37,33)

EUPWR: -0,55 puan (%24,98 → %24,43)

DAPGM: -0,52 puan (%14,61 → %14,09)

MAGEN: -0,43 puan (%20,55 → %20,12)

AKBNK: -0,34 puan (%52,10 → %51,76)

YKBNK: -0,27 puan (%34,68 → %34,41)

BALSU: -0,25 puan (%4,56 → %4,31)

GESAN: -0,24 puan (%17,55 → %17,31)

TAVHL: -0,17 puan (%68,25 → %68,08)

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