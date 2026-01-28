Haftanın üçüncü işlem gününde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından paylaşılan veriler, yabancı yatırımcının rotasını net bir şekilde ortaya koydu. Genel tabloda yabancı payında bir geri çekilme gözlense de, belirli şirket hisselerinde istikrarlı bir giriş stratejisi izleniyor.

BORSADA YABANCI PAYI 34,62 SEVİYESİNDE

Haber akışının ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki toplam payı, günlük bazda -2.27 puanlık bir düşüşle 34.62 seviyesine geriledi. Bu düşüşe rağmen, mikro bazda bazı hisseler pozitif ayrışmayı başardı.

GÜNÜN EN ÇOK TALEP GÖREN HİSSELERİ

Günlük bazda yabancı oranında en sert yükseliş kaydeden hisseler şunlar oldu:

ARFYE: 15.7 bps

FRMPL: 9.47 bps

SMRVA: 5.35 bps

Öte yandan ESEN (-2.8 bps), MARMR (-2.26 bps) ve KTLEV (-2.07 bps) yabancı oranının en çok azaldığı hisseler olarak kayıtlara geçti.

10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ALINAN HİSSELER

Raporda en dikkat çeken bölüm ise yabancı oranının günlerdir istikrarlı bir şekilde artış gösterdiği şirketler oldu. Tam 10 gündür yabancı payı artan 5 hisse şunlar:

ERBOS

IZMDC

KRDMB

OZGYO

RYGYO

YABANCININ TERK ETTİĞİ HİSSELER: SASA’DA 10 GÜNLÜK ÇIKIŞ

Yabancı payının sürekli düştüğü hisselerde ise dev şirketlerin performansı göze çarpıyor. SASA hisselerinde yabancı payı tam 10 gündür aralıksız düşüş sergilerken, onu şu hisseler takip etti:

GENIL: 8 gündür düşüşte

EUREN: 7 gündür düşüşte

GOZDE: 6 gündür düşüşte

HTTBT: 6 gündür düşüşte

