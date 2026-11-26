Yapı Kredi, 5 yıl vadeli ve 100 milyon dolar tutarında yeşil dijital tahvil (DNN) işlemi gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, işlemde yatırımcı olarak Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu (IFC), plasman aracısı ile ihraç ve ödeme temsilcisi olarak Citi, finansal piyasa altyapısı sağlayıcısı olarak ise Euroclear yer aldı.

İşlem, Euroclear'ın DLT tabanlı Dijital Finansal Piyasa Altyapısı üzerinden ihraç edildi. Söz konusu teknoloji sayesinde tahvilin ihracı ve takası aynı gün (T+0) tamamlanarak takas riskinin azaltılması ve işlem süreçlerinde verimliliğin artırılması sağlandı.

Dijital tahvil teknolojisinin sermaye piyasalarında verimlilik, şeffaflık ve erişilebilirliği artırma potansiyelini ortaya koyan işlem, Türkiye ve diğer gelişmekte olan piyasalarda yenilikçi tematik finansman modellerinin yaygınlaştırılması açısından da örnek oluşturuyor.

Dijital tahvil kapsamında finanse edilebilecek alanlar arasında güneş ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji projeleri, enerji verimliliği yatırımları, elektrikli araç alımları ve düşük emisyonlu ulaşım projeleri yer alıyor. Ayrıca su verimliliğini artıran yatırımlar, yeşil sertifikalı binalar, tarımsal faaliyetler ve iklim akıllı tarım yatırımları ile mavi finans kapsamındaki projeler de değerlendirilebilecek alanlar arasında bulunuyor.

"DİJİTALLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UZUN VADELİ STRATEJİMİZDE ÖNEMLİ YER TUTUYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, iklim dostu yatırımların finansmanında yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Finans sektörünün geleceğini şekillendiren iki önemli dönüşüm alanı dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin, uzun vadeli stratejilerinde önemli yer tuttuğunu aktaran Erün, şunları kaydetti:

"Bu iki alanın bir araya geldiği yenilikçi finansman çözümlerinin, önümüzdeki dönemde çok daha önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. IFC ve Citi işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz 100 milyon dolarlık yeşil dijital tahvil işlemini de bu yaklaşımımızın önemli bir yansıması olarak görüyoruz. Türkiye'de ve dünyada ilkleri gerçekleştirdiğimiz bu işlemle yenilenebilir enerjiden enerji verimliliğine, sürdürülebilir ulaşımdan su ve tarım yatırımlarına kadar farklı alanlarda iklim dostu projelerin finansmanını desteklemeyi amaçlıyoruz."