Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı dağıtım süreci, yarın gerçekleştirilecek ödemelerle hız kesmeden devam ediyor.

Yarın itibarıyla Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ), Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) ve Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) tahtalarında kâr payı almaya hak kazanan ortaklar netleşmiş olacak.

Günün en yüksek kâr payı ödemesi, yatırımcılarına hisse başına net 1,70 TL dağıtacak olan enerji ve gayrimenkul sektörü oyuncusu BASGZ cephesinden gelecek.

Teknoloji segmentinde yer alan EMPAE ortaklarına net 0,085 TL öderken, küresel gıda üreticisi KRVGD ise net 0,0309876 TL nakit temettü hakkı tanıyacak.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ HESAPLARA NE ZAMAN GEÇECEK?

Borsa İstanbul mevzuatları gereği, 18 Haziran 2026 Perşembe günü başlayacak olan temettü hak kullanım işlemlerinde, nakit tutarlar yatırımcıların hesaplarına T+2 (iki iş günü sonra) kuralı uyarınca yansıtılacaktır.

Bu kapsamda, yarın dağıtımı yapılacak olan kâr paylarının yatırımcı hesaplarına nakit olarak geçeceği tarih 22 Haziran 2026 Pazartesi günü olacaktır.

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