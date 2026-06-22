Yargı sisteminde önemli değişiklikler öngören 30 maddelik 12. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte icra ödemelerinin hızlandırılmasından miras davalarına, yasal faiz oranlarından bilirkişi uygulamalarına kadar birçok başlık yer alıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve AK Parti Grubu'nun son şeklini verdiği teklifin ayrıntılarını açıkladı.

İCRA ÖDEMELERİNDE YENİ DÖNEM

Teklifle birlikte alacaklı veya vekilinin icra takibine başlamadan önce ilgili idareye yazılı başvuruda bulunması ve banka hesap numarasını bildirmesi zorunlu hale geliyor.

İdareye tanınan bir aylık yasal süre içerisinde ilamda belirtilen alacakların faiz ve diğer kalemleriyle birlikte ödenmemesi halinde cebri icra yoluna başvurulabilecek. Düzenleme ile vatandaşın alacağına daha hızlı ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

MİRASÇILARA ÖNCELİKLİ SATIŞ HAKKI

Paket kapsamında miras yoluyla intikal eden taşınmazlarda ortaklığın giderilmesine ilişkin önemli bir değişiklik de yer alıyor.

Buna göre tüm maliklerin mirasçı olduğu taşınmaz satışlarında ilk açık artırma yalnızca mirasçılar arasında yapılacak. Mirasçılar arasında alıcı çıkmaması halinde ikinci artırma genel hükümlere göre herkese açık olarak gerçekleştirilecek.

Düzenlemenin, mirasçılara ait taşınmazların düşük bedellerle üçüncü kişilere geçmesinin önüne geçmeyi amaçladığı ifade edildi.

YASAL FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENİYOR

Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iptal ettiği yasal faiz oranına ilişkin düzenleme de teklifte yer aldı.

Yeni sisteme göre sözleşmeyle belirlenmeyen durumlarda uygulanacak yasal faiz oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranının yüzde 80'i esas alınarak hesaplanacak.

Böylece sabit faiz uygulamasından vazgeçilirken, paranın enflasyon karşısındaki değer kaybının önlenmesi ve alacaklı-borçlu dengesinin korunması hedefleniyor.

BİLİRKİŞİ MALİYETLERİ AZALACAK

Teklifte yargılamalarda yaşanan zaman kayıplarının azaltılması amacıyla bilirkişi uygulamalarına yönelik düzenlemeler de bulunuyor.

Hakimler, hukuki bilgileriyle değerlendirebilecekleri konularda bilirkişi raporu talep etmeyecek. Böylece hem davaların daha hızlı sonuçlanması hem de vatandaşların bilirkişi maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

DANIŞTAY VE TEMYİZ DÜZENLEMESİ

Paket kapsamında Danıştay'ın daire sayısının 17'den 10'a düşürülmesine ilişkin geçiş süresi dört yıl daha uzatılıyor.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, Bölge İdare Mahkemelerinin bazı kararlarına karşı tebliğden itibaren 30 gün içinde Danıştay'da temyiz yoluna başvurulabilmesinin önü açılıyor.

GENETİK VERİLER VE DİJİTAL DELİLLER İÇİN YENİ KURALLAR

Teklifte kişisel verilerin korunmasına ilişkin önemli düzenlemeler de yer alıyor.

Moleküler genetik inceleme sonuçlarının saklanması, kullanılması ve imha edilmesine ilişkin süreçler yasal çerçeveye kavuşturuluyor. Belirli durumlarda verilerin derhal, diğer bazı durumlarda ise 20 yıl sonunda imha edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca bilgisayarlar ve dijital sistemlerden elde edilen delillerin saklanması ve imha edilmesine yönelik yeni koruma mekanizmaları getiriliyor. Dijital veriler belirli sürelerle muhafaza edilecek, şartların oluşması halinde ilgililer verilerinin silinmesini talep edebilecek.

ADLİ TIP KURUMU YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Paket kapsamında Adli Tıp Kurumu'nun yapısında da değişikliğe gidiliyor.

İhtisas kurulu başkan ve üyelerinin atanabilmesi için uzmanlık belgesi veya doktora şartı getiriliyor. Ayrıca üst düzey görevlerde görev süresi dört yıl olarak belirleniyor.