Türkiye’de altın piyasasına yönelik hazırlanan yeni düzenlemeler, milyonlarca kişinin evinde tuttuğu “yastık altı altın” için kritik soruları gündeme taşıdı. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı yeni sistemle birlikte, altın ticaretinde kayıt, belge ve bankacılık kanalı zorunluluğunun genişletilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, uzun yıllardır sistem dışında kalan altınların ekonomiye kazandırılması, altın ticaretinde şeffaflığın artırılması ve kayıt dışılığın azaltılması amaçlanıyor.

BELGESİZ ALTINLAR MERCEK ALTINDA

Yeni dönemde öne çıkan en kritik başlık, belgesi olmayan altınlar. Kuyumcudan fatura veya fiş alınmadan yapılan alımlar ile yıllardır yastık altında tutulan altınların, ileride resmi işlemlerde sorun yaratabileceği belirtiliyor.

Sektör kaynaklarına göre; altınını bankaya yatırmak, yüksek tutarlı harcamalarda kullanmak (ev, arsa, araç alımı gibi) veya kuyumcu üzerinden bozdurmak isteyen kişilerden, altının kaynağına ilişkin belge talep edilmesi gündemde.

Belge ibraz edilememesi halinde ise, altının sisteme dahil edilebilmesi için belirli oranlarda kesinti, komisyon veya vergi benzeri uygulamaların devreye alınabileceği konuşuluyor.

KESİNTİ VE KISITLAMA İDDİALARI

Henüz Resmî Gazete’de yayımlanmış kesin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, piyasa kulislerinde belgesiz altın için %12–18 aralığında maliyetlerin gündeme gelebileceği, sürecin uzaması halinde bu oranların daha da artabileceği yönünde iddialar yer alıyor.

Bu iddiaların temelinde, kayıt dışı altının sisteme çekilmesi ve altın piyasasında tam izlenebilirliğin sağlanması hedefi bulunuyor.

KUYUMCULARDA İŞLEYİŞ DEĞİŞEBİLİR

Yeni sistemle birlikte kuyumcuların da uygulamalarında değişiklikler olması bekleniyor. Kaynağı belirsiz altınların doğrudan alımının sınırlandırılması ve vatandaşların önce bankacılık sistemi üzerinden kayıt altına alınmasının istenmesi olasılığı üzerinde duruluyor.

Bu durumda, kayıtlı ve belgeli altınlar mevcut düzende olduğu gibi serbestçe alınıp satılabilirken, belgesiz altınlar için ek prosedürler devreye girebilir.

UZMANLARDAN NET UYARI

Ekonomi çevreleri ve sektör temsilcileri, vatandaşların yeni dönemde mağduriyet yaşamaması için:

Altın alırken mutlaka fatura/fiş alınması,

Mevcut yastık altı altınlar için bankaların sunduğu altın teslim ve altın hesabı uygulamalarının araştırılması,

Resmî düzenlemelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Altın piyasasında kayıt ve takip odaklı yeni bir döneme girilirken, “yastık altı altınlar ne olacak?” sorusu giderek daha kritik hale geliyor. Düzenlemeler netleştikçe, belgesiz altınların sisteme sokulmasının daha maliyetli ve daha zor hale gelmesi bekleniyor.