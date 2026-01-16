Borsada en büyük hataların başında, tek fiyattan tüm parayla işlem yapmak ve plansız hareket etmek geliyor. Son yıllarda özellikle Borsa İstanbul yatırımcıları arasında sıkça konuşulan “3-5-7 stratejisi”, riski bölerek yönetmeyi ve piyasaya disiplinli şekilde girmeyi amaçlayan pratik bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Peki 3-5-7 kuralı nedir, nasıl uygulanır ve yatırımcıya ne kazandırır?
3-5-7 stratejisi nedir?
Borsada “3-5-7 stratejisi” resmî bir indikatör ya da tek başına çalışan bir sistem değildir. Daha çok yatırımcılar arasında kullanılan, kademeli işlem + risk yönetimi temelli bir yaklaşımdır.
Bu strateji üç ana başlıkta kullanılır:
Kademeli alım-satım planı
Kısa vadeli yön teyidi (3-5-7 ortalamalar)
Stop ve kâr yönetimi oranları
Türkiye’de en yaygın kullanım şekli ise kademeli işlem modelidir.
3-5-7 kuralının temel mantığı
“Tek noktadan işlem yapma, riski böl, fiyatı zamana yay.”
Amaç:
Yanlış zamanlamanın etkisini azaltmak
Maliyeti dengelemek
Sert dalgalanmalarda psikolojiyi korumak
Plansız al-sat yerine sistem kurmak
Özellikle volatilitesi yüksek BIST hisselerinde bu yaklaşım, profesyonel yatırımcıların sık kullandığı bir disiplindir.
3-5-7 stratejisi nasıl uygulanır?
1️⃣ Kademeli alım modeli (en yaygın kullanım)
Yatırımcı, ayırdığı parayı tek seferde değil 3 – 5 – 7 parça halinde piyasaya sokar.
Örnek (3 kademeli klasik kullanım):
%30 → ilk alım
%30 → ikinci alım
%40 → üçüncü alım
Daha detaylı uygulama:
3 kademe → düşük risk
5 kademe → orta risk
7 kademe → agresif ama kontrollü
Amaç, fiyat düştükçe maliyet düşürmek; yükselirse de tamamen dışarıda kalmamaktır.
2️⃣ 3-5-7 hareketli ortalama yaklaşımı
Bazı kısa vadeli yatırımcılar 3, 5 ve 7 günlük hareketli ortalamaları birlikte kullanır.
Genel yorumlama:
3 > 5 > 7 → çok kısa vadede güçlenme
3 aşağı keserse → kısa vadede zayıflama
Ortalamalar açılıyorsa → momentum artıyor
Sıkışıyorsa → sert hareket yaklaşıyor
Bu kullanım özellikle günlük trade ve hızlı pozisyonlar için tercih edilir.
3️⃣ 3-5-7 risk ve HEDEF kuralı
Bazı yatırımcılar bu yaklaşımı yüzdesel risk sistemi olarak kullanır:
Örnek:
%3 stop-loss
%5 ilk kâr
%7 ana hedef
Amaç:
Her işlemde duygudan bağımsız, otomatik bir disiplin oluşturmaktır.
3-5-7 stratejisinin avantajları
✔ Tek fiyata yakalanma riskini azaltır
✔ Maliyet kontrolü sağlar
✔ Panik alım-satımı azaltır
✔ Volatil piyasaya uygundur
✔ Orta ve kısa vadede disiplin kazandırır