3-5-7 stratejisi nedir?

Borsada “3-5-7 stratejisi” resmî bir indikatör ya da tek başına çalışan bir sistem değildir. Daha çok yatırımcılar arasında kullanılan, kademeli işlem + risk yönetimi temelli bir yaklaşımdır.

Bu strateji üç ana başlıkta kullanılır:

Kademeli alım-satım planı

Kısa vadeli yön teyidi (3-5-7 ortalamalar)

Stop ve kâr yönetimi oranları

Türkiye’de en yaygın kullanım şekli ise kademeli işlem modelidir.

3-5-7 kuralının temel mantığı

“Tek noktadan işlem yapma, riski böl, fiyatı zamana yay.”

Amaç:



Yanlış zamanlamanın etkisini azaltmak

Maliyeti dengelemek

Sert dalgalanmalarda psikolojiyi korumak

Plansız al-sat yerine sistem kurmak

Özellikle volatilitesi yüksek BIST hisselerinde bu yaklaşım, profesyonel yatırımcıların sık kullandığı bir disiplindir.

3-5-7 stratejisi nasıl uygulanır?

1️⃣ Kademeli alım modeli (en yaygın kullanım)

Yatırımcı, ayırdığı parayı tek seferde değil 3 – 5 – 7 parça halinde piyasaya sokar.

Örnek (3 kademeli klasik kullanım):



%30 → ilk alım

%30 → ikinci alım

%40 → üçüncü alım

Daha detaylı uygulama:

3 kademe → düşük risk

5 kademe → orta risk

7 kademe → agresif ama kontrollü

Amaç, fiyat düştükçe maliyet düşürmek; yükselirse de tamamen dışarıda kalmamaktır.

2️⃣ 3-5-7 hareketli ortalama yaklaşımı

Bazı kısa vadeli yatırımcılar 3, 5 ve 7 günlük hareketli ortalamaları birlikte kullanır.

Genel yorumlama:



3 > 5 > 7 → çok kısa vadede güçlenme

3 aşağı keserse → kısa vadede zayıflama

Ortalamalar açılıyorsa → momentum artıyor

Sıkışıyorsa → sert hareket yaklaşıyor

Bu kullanım özellikle günlük trade ve hızlı pozisyonlar için tercih edilir.

3️⃣ 3-5-7 risk ve HEDEF kuralı

Bazı yatırımcılar bu yaklaşımı yüzdesel risk sistemi olarak kullanır:

Örnek:



%3 stop-loss

%5 ilk kâr

%7 ana hedef

Amaç:

Her işlemde duygudan bağımsız, otomatik bir disiplin oluşturmaktır.

3-5-7 stratejisinin avantajları

✔ Tek fiyata yakalanma riskini azaltır

✔ Maliyet kontrolü sağlar

✔ Panik alım-satımı azaltır

✔ Volatil piyasaya uygundur

✔ Orta ve kısa vadede disiplin kazandırır