Borsa İstanbul’da (BIST) yeni bir halka arz rüzgarı esmeye başlıyor. Türkiye’nin en yaygın yerli otel zincirlerinden biri olan Anemon Turizm, sermaye piyasalarına güçlü bir giriş yapmak için düğmeye bastı. Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) sunulan taslak izahnameye göre şirket, toplamda 56 milyon lotu yatırımcılarla buluşturacak. Turizm sektörünün 2026 yılındaki rekor büyüme beklentileriyle birleşen bu arz, şimdiden yatırımcıların radarına girdi.

Turizm sektöründeki 30 yılı aşkın tecrübesiyle bilinen Anemon Turizm, kurumsallaşma adımları kapsamında halka açılma kararı aldı. Şirketin sunduğu taslak izahnameye göre halka arz süreci, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek. Toplamda satışa çıkacak olan 56.000.000 lot, şirketin gelecek vizyonunu finanse etmek için kullanılacak.

Halka Arzdan Elde Edilecek Gelir Nerede Kullanılacak?

Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan "fon kullanım yeri" raporuna göre, Anemon Turizm elde edeceği kaynağı şu alanlara kanalize etmeyi planlıyor:

Yeni Otel Projeleri: Türkiye’nin stratejik noktalarında yeni tesis yatırımları.

Modernizasyon ve Renovasyon: Mevcut otellerin teknolojik ve yapısal olarak yenilenmesi.

Dijital Dönüşüm: Misafir deneyimini artıracak yapay zeka destekli rezervasyon ve yönetim sistemleri.

İşletme Sermayesi: Şirketin büyüme ivmesini destekleyecek nakit gücünün artırılması.

Yatırımcı Beklentisi: "Yılın Turizm Arzı Olabilir"

Borsa analistleri, turizm endeksinin (XTRZM) 2026 yılındaki güçlü performansının Anemon Turizm halka arzına olan ilgiyi "agresif" düzeye taşıyabileceğini belirtiyor. Şirketin yaygın otel ağı ve yüksek MARKA bilinirliği, özellikle defansif portföy oluşturmak isteyen uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Anemon Turizm Halka Arzı Kaç Lot Verir?

Halka arzda toplam 56.000.000 lot dağıtılacak. 2026 yılı başı itibarıyla Borsa İstanbul'daki halka arzlara katılımın 2 ile 4 milyon kişi arasında değiştiği göz önüne alındığında, yatırımcı başına düşecek tahmini lot sayıları şu şekilde: