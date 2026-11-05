2017 yılı boyunca düzenlenen 10 yıl süreli B sınıfı sürücü belgelerinin geçerliliği 2027 yılı itibarıyla peyderpey sona erecek.

Kartının üzerindeki son geçerlilik tarihini geçiren ve yenileme yapmayan sürücüler hem idari para cezasıyla karşılaşacak hem de trafikten men edilme yaptırımıyla karşı karşıya kalacak.

Eski tip ehliyetlerin dönüştürülmesi sürecinin ardından, yeni nesil sürücü belgelerinde de süreli kullanım takvimi işlemeye başladı.

Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında verilen yeni tip ehliyetler ömür boyu geçerli sayılmıyor; sürücülerin kartın ön yüzündeki 4b maddesinde yer alan son geçerlilik tarihini takip etmesi gerekiyor.

HANGİ EHLİYET SINIFI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Yönetmelik gereği sürücü belgelerinin yenilenme periyotları araç ve ehliyet sınıfına göre ikiye ayrılıyor:

• 10 Yıl Geçerli Olan Sınıflar: Hafif araç ve motosiklet kullanıcılarını kapsayan M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca kullanılabiliyor.

• 5 Yıl Geçerli Olan Sınıflar: Ağır vasıta, ticari yük ve yolcu taşımacılığını ilgilendiren C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı belgeler için geçerlilik süresi 5 yılla sınırlı tutuluyor.

2017'DE ALANLAR İÇİN SAYAÇ DÖNMEYE BAŞLADI

Özellikle 2017 yılında yeni çipli B sınıfı sürücü belgesi alan ya da bu tarihte belgesini yenileyen yüz binlerce sürücünün geçerlilik süresi 2027 içinde kademeli olarak tamamlanacak.

Bütün sürücüler için tek bir ortak son gün bulunmuyor; her sürücünün kartında basılı olan gün, ay ve yıl esası geçerliliği belirliyor.

Süresi dolan ehliyet kalıcı olarak iptal edilmese de kanunen "geçersiz" statüsüne düşüyor.

Geçerlilik tarihi bitmiş belgeyle direksiyon başına geçtiği tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanıyor ve yenileme işlemi tamamlanana kadar araç kullanmalarına izin verilmiyor.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Kullanım süresi dolan sürücülerin yenileme işlemini tamamlayabilmesi için izlemesi gereken adımlar şunlar:

• Sürücü Sağlık Raporu: Aile hekimliklerinden veya yetkili sağlık kuruluşlarından güncel "Sürücü Olur" sağlık raporu alınması gerekiyor.

• Harç ve Hizmet Bedeli: İlgili vergi dairesi veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla değerli kâğıt ve vakıf payı bedelleri yatırılıyor.

• Nüfus Müdürlüğü Randevusu: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) randevu portalı veya Alo 199 hattı üzerinden randevu alınarak; biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve eski sürücü belgesiyle birlikte başvuru tamamlanıyor.