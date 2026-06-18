Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT), kâr payı dağıtımına ilişkin önemli bir güncelleme yayımladı.

18 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde, yasal zorunluluklar doğrultusunda kâr dağıtım tablosunun yeniden şekillendirildiği belirtildi.

YENİ TEMETTÜ TUTARLARI BELLİ OLDU

Yapılan hesaplama değişikliği ve kanuni yedek akçe ayrılması neticesinde, hissedarlara ödenecek paylar şu şekilde güncellendi:

• Eski Tutar: Hisse başına brüt 0,2175069 TL, net 0,1848808 TL.

• Yeni Tutar (Güncel): Hisse başına brüt 0,1946589 TL, net 0,1654600 TL.

TARİH NETLEŞMEDİ

Şirket kâr payı tutarlarında revizyon yapsa da yatırımcıların merakla beklediği ödeme takvimine dair henüz bir takvim paylaşmadı.

Hak kullanım ve nakit ödeme tarihlerinin önümüzdeki günlerde yapılacak yeni bir açıklama ile netlik kazanması bekleniyor.