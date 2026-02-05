Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Suriye'deki gelişmelere ve Ege Denizi'ne ilişkin dikkat çeken mesajlar verildi.

SURİYE-SDG ANLAŞMASINA DESTEK MESAJI

Toplantıda yapılan açıklamada, 30 Ocak'ta Suriye Hükümeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Sürecin sahada yakından takip edildiği vurgulanırken, entegrasyonun Suriye'nin üniter yapısını ve "Tek devlet, tek ordu" ilkesini güçlendirecek şekilde hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesinin beklendiği ifade edilerek, bölge halkının uzun süredir özlem duyduğu barış, huzur ve istikrar ortamının en kısa sürede tesis edilmesinin temenni edildiği kaydedildi. Entegrasyon sürecinde yapılacak görevlendirmelerin ise Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceği değerlendirildi.

MSB'DEN YUNANİSTAN'IN "12 MİL" SÖYLEMİNE NET YANIT

Toplantıda, Yunanistan'daki bazı politikacıların Ege Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarma yönündeki söylemlerine de değinildi. MSB kaynakları, Türkiye'nin bu konudaki tutumunun net olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Ege'de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceği ifade edildi. Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden, Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarruf, iddia ve açıklamalarının uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğu belirtildi. Bu tür açıklamaların Türkiye açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmadığı vurgulanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin MAVI Vatan anlayışı doğrultusunda deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatleri koruma görevini azim ve kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.