Ak Yatırım tarafından yayımlanan güncel raporda, TAV Havalimanları için daha önce 445 TL olarak belirlenen hedef fiyat, 450 TL seviyesine çıkarıldı. Kurum, hisse senedi için sunduğu "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesini ise koruduğunu açıkladı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

YATIRIMCI İÇİN YÜZDE 36’YI AŞAN PRİM POTANSİYELİ

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

23 Ocak 2026 tarihi itibarıyla paylaşılan verilerde, TAVHL hisselerinin piyasadaki son fiyatı ile hedef fiyat arasındaki fark dikkat çekiyor. Rapora göre öne çıkan veriler şu şekilde:

Son Fiyat: 329 TL

Hedef Fiyat: 450 TL

Öngörülen Prim Potansiyeli: Yüzde 36,77

Tavsiye: Endeks Üstü Getiri

STRATEJİK BÜYÜME BEKLENTİLERİ DESTEKLİYOR

Aracı kurumların TAVHL üzerindeki bu iyimser beklentilerinde; şirketin genişleyen havalimanı portföyü, yolcu sayılarındaki istikrarlı artış ve dış hat trafiğindeki güçlü seyir etkili oluyor. Ak Yatırım’ın revizyonu, havacılık sektörünün 2026 yılında da borsanın lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam edeceğine dair öngörüleri pekiştiriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.