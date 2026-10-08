TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’nin gayrisafi milli hasılası (GSMH), bir önceki yıla kıyasla yüzde 41,4’lük bir artış kaydederek 62 trilyon 288 milyar 195 milyon 804 bin TL seviyesine ulaştı.

KATMA DEĞERE EN BÜYÜK KATKI MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERDEN

2025 yılı sektör hesaplarında toplam ekonomide oluşturulan katma değere en yüksek katkıyı sağlayan aktör mali olmayan şirketler oldu. Bu sektörün toplam katma değer içerisindeki payı yüzde 55,5 olarak gerçekleşti.

Mali olmayan şirketleri sırasıyla hanehalkı, hanehalkına hizmet veren kâr amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ve genel devlet sektörü takip etti.

TASARRUF ORANLARI VE HANEHALKI EĞİLİMİ

Ülke genelindeki toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı 2025’te yüzde 29,9 olarak kaydedildi. Tasarruf oranının alt sektörlere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

• Mali Olmayan Şirketler: Yüzde 15

• Hanehalkı: Yüzde 9,1

• Genel Devlet: Yüzde 4,1

• Mali Şirketler: Yüzde 1,7

Öte yandan hanehalkının harcanabilir gelirine göre hesaplanan gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı artış gösterdi. 2024 yılında yüzde 13,9 seviyesinde olan bu oran, 2025 yılında yüzde 14,3’e tırmandı.

EKONOMİNİN NET BORÇ ALAN POZİSYONU YÜKSELDİ

Açıklanan raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise toplam ekonominin finansman dengesi oldu.

2024 yılında GSYH’nin yüzde 0,9’u oranında net borç alan pozisyonda yer alan toplam ekonomi, 2025 yılında bu oranı yüzde 1,8 seviyesine taşıdı.