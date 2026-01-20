Anlaşma kapsamında Alves Kablo, ilgili firmaya 1.500 ton miktarında;

Rigit bakır iletken,

İnce bakır iletken,

Süper ince bakır iletken satışı gerçekleştirecek.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

FİNANSAL DETAYLAR VE LME ETKİSİ

Yüzde 900 bedelsiz sermaye artırımı yapacak! ALVES hisse fiyatında düzeltme

Sözleşmenin mali boyutu, güncel döviz kurları ve emtia fiyatları baz alındığında dudak uçuklatıyor:

Toplam Sözleşme Tutarı: 895.039.950 TL + KDV

Dolar Karşılığı: 20.685.000 dolar + KDV (Güncel Kur: 43,27 TL)

Bakır Baz Değeri: 13.040 dolar (LME bazlı)

Anlaşma tutarı sabit olmayıp, temin tarihlerindeki güncel Londra Metal Borsası (LME) bakır fiyatlarına göre aşağı veya yukarı yönlü revize edilebilecek.

ALVES hisseleri TSI 14.55 itibarıyla yüzde 2,86'lık yükseliş ile 3,26 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.