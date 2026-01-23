Halka arz sürecinin ardından 16 Ocak'ta BIST'te işlem görmeye başlayan Z GYO, kurumsal yatırımcıların radarına girdi.

Bulls Portföy Yönetim A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, şirketteki pozisyonunu önemli ölçüde artırdığını duyurdu.

TEK İŞLEM GÜNÜNDE 9 MİLYON LOTLUK ALIM

KAP’a yapılan açıklamaya göre Bulls Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), 22 Ocak 2025 tarihinde ZGYO paylarında 9 milyon 370 bin adet nominal pay alımı gerçekleştirdi.

Bu stratejik hamle ile birlikte, fonun Z GYO sermayesindeki pay oranı yüzde 16,33 seviyesine yükseldi. Söz konusu bildirim, Özel Durumlar Tebliği'nin sermaye yapısı ve yönetim kontrolüne ilişkin 12. maddesi gereğince, yüzde 15 barajının aşılması nedeniyle yapıldı.

TAVANDA 10 MİLYON LOT ALICI BEKLİYOR

Halka arz fiyatı olan 9,77 TL'den yolculuğuna başlayan Z GYO, Bulls Portföy'ün alım desteği ve yatırımcı ilgisiyle bugün de performansını korudu.

Dün yaşanan volatilitenin ardından günü pozitif açan hisse, seansın başlamasıyla birlikte tavan fiyat olan 16,43 TL'ye yükseldi.

Borsa kaynaklarından alınan bilgiye göre, açılış seansında tavanda bekleyen alım emri 10 milyon lot seviyesinde gerçekleşti.

Z GYO'nun Borsa Yolculuğu



• Talep Toplama: 7-9 Ocak

• İşlem Başlangıcı: 16 Ocak

• Halka Arz Fiyatı: 9,77 TL

• Güncel Fiyat: 16,43 TL (23 Ocak itibarıyla)

Yatırımcılar, kurumsal alımların devam EDIP etmeyeceğini ve hissenin önümüzdeki haftaki performansını yakından takip ediyor.

