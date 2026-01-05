2025 yılı, Donald Trump’ın ikinci kez ABD Başkanı olmasıyla birlikte ticaret dünyasında radikal değişimlere sahne oldu.

Otomotiv endüstrisi için kritik öneme sahip hammadde ve ürünlere yönelik getirilen vergiler maliyetleri tırmandırdı:

Çelik ve Alüminyum: 12 Mart’ta yürürlüğe giren yüzde 25'lik vergi, 4 Haziran itibarıyla yüzde 50'ye çıkarıldı.

Bakır: 1 Ağustos'tan itibaren bakır ithalatına %50 gümrük vergisi uygulanmaya başlandı.

Araç ve Parçalar: İthal otomobiller ve temel parçalar için %25'lik gümrük vergisi 3 Nisan'da devreye girdi.

Genel Tarifeler: 5 Nisan itibarıyla tüm ülkelere %10 temel gümrük vergisi getirildi.

Güney Kore gibi dev üreticilere yönelik %25'lik tarife kararları endişeleri artırırken, yıl sonuna doğru bu oran Güney Kore özelinde %15'e çekildi.

BORSA’NIN ŞAMPİYONU TOFAŞ OLDU

Zorlu geçen yılda hisseleri en çok değerlenen otomotiv şirketi %29,09 artışla Tofaş oldu. Tofaş'ın başarısında, Stellantis Türkiye operasyonlarını resmi olarak devralması belirleyici oldu. Rekabet Kurulu'nun Nisan ayında verdiği onayla Tofaş; Peugeot, Citroën, Opel ve DS markalarının Türkiye'deki ithalat ve satış haklarını üstlendi.

Hisse Performans Tablosu:

Yükselenler: Tofaş (%29,09), Doğuş Otomotiv (%10,15), Ford Otosan (%7,13), Otokar (%0,31).

Düşenler: TürkTraktör (%-26,36), Karsan (%-24,03), Tümosan (%-15,20), Anadolu Isuzu (%-10,73).

PİYASA DEĞERİNDE LİDER FORD OTOSAN

Piyasa değeri sıralamasında zirveyi 325 milyar 118 milyon TL ile Ford Otosan korudu. Ford Otosan’ı 123,5 milyar TL ile Tofaş ve 58,3 milyar TL ile Otokar izledi. Listenin sonunda ise 8,2 milyar TL piyasa değeriyle Karsan Otomotiv yer aldı.

Kaynak: Ekonomim

