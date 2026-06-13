Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) için aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri gelmeye devam ediyor. Yükselen ürün marjları ve ikinci çeyrekte güçlü finansal sonuçlar açıklayacağına yönelik beklentiler, aracı kurumların Tüpraş'a ilişkin olumlu görüşlerini destekledi.

Son finansal tabloların ardından 13 farklı aracı kurum, Tüpraş hisseleri için güncel hedef fiyat raporlarını yayımladı. Açıklanan hedef fiyatların en düşüğü 320,00 TL, en yükseği ise 376,90 TL olarak gerçekleşti.

ORTALAMA HEDEF FİYAT 352,76 TL OLDU

Aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatların ortalaması 352,76 TL seviyesinde oluştu. TUPRS hisselerinin son kapanış fiyatının 233,80 TL olduğu dikkate alındığında, ortalama hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 49,06 olarak hesaplandı.

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT KUVEYTTÜRK YATIRIM'DAN

Tüpraş için en yüksek hedef fiyat 376,90 TL ile KuveytTürk Yatırım tarafından açıklanırken, en düşük hedef fiyat ise 320,00 TL ile QNB Invest tarafından paylaşıldı.

Aracı kurumların Tüpraş için açıkladığı hedef fiyatlar ve tavsiyeleri şöyle:

Tacirler Yatırım: 352,00 TL – "Al"

Deniz Yatırım: 359,00 TL – "Al"

KuveytTürk Yatırım: 376,90 TL – "Al"

GCM Yatırım: 323,00 TL

Gedik Yatırım: 336,00 TL – "Endeks üstü getiri"

İş Yatırım: 338,00 TL – "Al"

Garanti BBVA Yatırım: 367,30 TL – "Endeks üstü getiri"

Alnus Yatırım: 356,40 TL – "Al"

Şeker Yatırım: 355,76 TL – "Al"

Trive Yatırım: 348,00 TL – "Tut"

Ziraat Yatırım: 368,00 TL – "Al"

QNB Invest: 320,00 TL – "Endeks üstü getiri"

Ünlü & Co: 330,30 TL – "Al"

Aracı kurum raporlarında, Tüpraş'ın operasyonel performansındaki iyileşme, ürün marjlarındaki yükseliş ve ikinci çeyreğe ilişkin güçlü kârlılık beklentilerinin hedef fiyat revizyonlarında etkili olduğu değerlendirildi.

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