Bugün ZRGYO ve SRVGY temettü ödemesi yapıyor. ZRGYO'da pay başına 0,0929499 TL, SRVGY'de 0,076923 TL brüt temettü dağıtılırken fiyat düzeltmesi de gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da bugün Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) nakit temettü ödemesini, Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) ise temettü ödemesinin 1. taksidini yatırımcı hesaplarına aktarıyor.
Temettü ödemeleri nedeniyle hisselerde fiyat düzeltmesi gerçekleştirildi.
SRVGY temettü ve teorik fiyat
Pay başına brüt temettü: 0,076923 TL
Teorik fiyat: 2,863 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
ZRGYO temettü ve teorik fiyat
Pay başına brüt temettü: 0,0929499 TL
Teorik fiyat: 17,897 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)