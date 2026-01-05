2026 yılına hızlı bir giriş yapan Borsa İstanbul’da "temettü" heyecanı başlıyor. Yeni yılın ilk ayında nakit akışı yaratmak ve pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için takvim netleşti. Ocak ayında portföyleri ihya etmesi beklenen iki dev isim, kâr payı dağıtımı için gün sayıyor.

İşte Ocak ayının "nakit kralı" olmaya aday şirketleri ve yatırımcıların bilmesi gereken tüm detaylar:

🏗️ ENKA İnşaat (ENKAI): Ocak Ayının İlk Büyük Müjdesi

İnşaat ve mühendislik sektörünün küresel oyuncusu ENKA, 2026 yılının ilk temettü bombasını patlatıyor. Şirket, güçlü nakit yapısını yatırımcılarıyla paylaşmaya hazırlanıyor.

Temettü Tarihi: 14 Ocak 2026

Pay Başı Ödeme: 0,7083 TL

Temettü Verimi: %0,88

ENKA, özellikle uzun vadeli yatırımcıların "güvenli liman" olarak gördüğü bir hisse olma özelliğini korurken, 14 Ocak'ta yapılacak bu ödeme ile yeni yılın ilk haftalarında yatırımcı hesaplarına taze nakit girişi sağlayacak.

📈 Osmanlı Yatırım (OSMEN): Ay Sonunda İkinci Dalga

Finans dünyasının dinamik ismi Osmanlı Yatırım, Ocak ayının son günlerinde yatırımcısının yüzünü güldürecek ikinci adres olacak. Aracı kurum sektöründeki başarısını temettü ile taçlandıran OSMEN, ay sonunda portföylere can suyu verecek.

Temettü Tarihi: 28 Ocak 2026

Pay Başı Ödeme: 0,0213 TL

Temettü Verimi: %0,26