Küresel ekonomide yaşanan değişimler, savaşlar, jeopolitik gerilimler ve tedarik zincirlerindeki aksaklıklar önümüzdeki yıllarda bazı ürün ve hizmetlerde fiyat artışlarını hızlandırabilir. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun projeksiyonlarına göre, 2027 yılında bazı kalemlerde dikkat çekici fiyat artışları yaşanması bekleniyor.

Artan üretim maliyetleri, yükselen enerji fiyatları ve değişen tüketim alışkanlıkları birçok sektörde maliyet baskısını artırırken, belirli ürün ve hizmetlerde fiyat artışlarının daha belirgin hissedilebileceği öngörülüyor.

ISITMA YAĞI İLK SIRADA

Tahminlere göre, 2027 yılında fiyatı en fazla artması beklenen kalemlerin başında yüzde 45 ile ısıtma yağı geliyor. Benzin fiyatlarında ise yüzde 39,8'lik artış öngörülüyor.

Fiyat artışı beklentisinde öne çıkan diğer ürün ve hizmetler ise şöyle:

Isıtma yağı – %45

Benzin – %39,8

Domates – %31,1

Uçak biletleri – %21

Oteller ve moteller – %19,3

Toplu taşıma – %13,5

Giyim ürünleri – %7,8

Taze sebzeler – %7,1

Kahve – %5,3

Ayakkabı – %4,4

Uzmanlar, enerji maliyetleri, küresel arz zincirleri ve tüketici talebindeki değişimlerin fiyatlar üzerindeki etkisinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber7