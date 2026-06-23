Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan 12. Yargı Paketi, miras yoluyla kalan taşınmazların satışına ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davalarında konut, arsa ve arazilerin icra yoluyla değerinin altında el değiştirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kanun teklifine göre, miras kalan taşınmazların satışında düzenlenecek ilk açık artırmaya dışarıdan katılım sınırlandırılacak. İlk aşamada ihale yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilecek. Böylece aile bireylerine öncelik tanınarak, taşınmazların yabancılara düşük bedellerle satılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

BİLİRKİŞİLİK SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEME

Yargı Paketi kapsamında, yalnızca hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz şekilde bilirkişiye başvuran hakim ve cumhuriyet savcıları için disiplin yaptırımı öngörülüyor. Bu kapsamda uyarma cezası uygulanabilecek.

Tek hakimle görülecek davaların kapsamı genişliyor

Mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla, değeri 486 bin TL'yi aşmayan iptal ve tam yargı davaları ile kamu görevlileri ve öğrencileri ilgilendiren bazı uyuşmazlıklar, heyet yerine tek hakim tarafından karara bağlanabilecek.

Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda ise iki duruşma arasındaki sürenin üç ayı geçememesi öngörülüyor.

YARGITAY'IN BOZMA YETKİSİ SINIRLANDIRILIYOR

Teklifle birlikte, istinaf incelemesinden geçmiş dosyalarda Yargıtay'ın görev ve yetki gibi usul gerekçeleriyle bozma kararı vermesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece dosyaların yıllarca mahkemeler arasında gidip gelmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

YASAL FAİZ SİSTEMİNDE DEĞİŞİYOR

Sözleşmelerde faiz oranının belirlenmediği durumlarda sabit yasal faiz uygulaması yerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reeskont oranının yüzde 80'i esas alınarak dinamik faiz uygulanacak.

Destekten yoksun kalma ve çalışma gücü kaybı tazminatlarında ise faiz başlangıç tarihi değişecek. Gelecekte elde edilmesi beklenen gelirler üzerinden hesaplanan tazminatlarda faiz, olay tarihinden değil mahkeme kararının verildiği tarihten itibaren işleyecek.

DİĞER DÜZENLEMELER

İşkence, eziyet ve kamu görevlilerinin görev sırasında işlediği kötü muamele suçlarında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı verilemeyecek.

Beraat veya takipsizlik halinde genetik veriler derhal imha edilecek.

Adli emanette bulunan dijital veriler, kararın kesinleşmesinden 15 yıl sonra silinecek.

İdare aleyhine verilen para alacaklarında doğrudan icra takibi yapılamayacak. Hak sahipleri önce ilgili kuruma başvuracak, bir ay içinde ödeme yapılmaması halinde icra süreci başlatılabilecek.

HAZİRAN AYINDA YASALAŞMASI HEDEFLENİYOR

Yargı Paketi'nin komisyon sürecini tamamlayarak TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin, yaz dönemindeki adli tatil öncesinde, 2026 yılının haziran ayında gerçekleşmesi hedefleniyor.