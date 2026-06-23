BigChefs (BIGCH), kayıtlı sermaye tavanını 175 milyon TL'den 1,75 milyar TL'ye çıkarmak için SPK'ya başvurdu. Süre 2030'a uzatılacak.
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH), kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, mevcut 175 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar 750 milyon TL'ye yükseltilmesinin planlandığı belirtildi.
Yönetim Kurulu'nun 23 Haziran 2026 tarihli kararı doğrultusunda hazırlanan esas sözleşme değişikliği için SPK'ya aynı gün başvuru yapıldı.
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SERMAYE TAVANI 10 KATINA ÇIKIYOR
Açıklamaya göre;
Mevcut kayıtlı sermaye tavanı: 175.000.000 TL
Yeni kayıtlı sermaye tavanı: 1.750.000.000 TL
Yeni geçerlilik tarihi: 31 Aralık 2030
SPK başvuru tarihi: 23 Haziran 2026
Şirket, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinde değişiklik yapılması için gerekli izin sürecini başlattı.
KAYITLI SERMAYE TAVANI NE ANLAMA GELİYOR?
Kayıtlı sermaye tavanı, şirketlerin yönetim kurulu kararıyla ulaşabileceği azami sermaye sınırını ifade ediyor. Tavanın yükseltilmesi doğrudan sermaye artırımı anlamına gelmese de şirketin gelecekte gerçekleştirebileceği sermaye artırımları için daha geniş hareket alanı oluşturuyor.
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