Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH), kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, mevcut 175 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar 750 milyon TL'ye yükseltilmesinin planlandığı belirtildi.

Yönetim Kurulu'nun 23 Haziran 2026 tarihli kararı doğrultusunda hazırlanan esas sözleşme değişikliği için SPK'ya aynı gün başvuru yapıldı.

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SERMAYE TAVANI 10 KATINA ÇIKIYOR

Açıklamaya göre;

Mevcut kayıtlı sermaye tavanı: 175.000.000 TL

Yeni kayıtlı sermaye tavanı: 1.750.000.000 TL

Yeni geçerlilik tarihi: 31 Aralık 2030

SPK başvuru tarihi: 23 Haziran 2026

Şirket, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinde değişiklik yapılması için gerekli izin sürecini başlattı.

KAYITLI SERMAYE TAVANI NE ANLAMA GELİYOR?

Kayıtlı sermaye tavanı, şirketlerin yönetim kurulu kararıyla ulaşabileceği azami sermaye sınırını ifade ediyor. Tavanın yükseltilmesi doğrudan sermaye artırımı anlamına gelmese de şirketin gelecekte gerçekleştirebileceği sermaye artırımları için daha geniş hareket alanı oluşturuyor.

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