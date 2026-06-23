Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin nisan ayı verilerini yayımladı. Verilere göre şirketlerin net döviz pozisyonu açığı bir ayda 9 milyar 440 milyon dolar artarak 205 milyar 608 milyon dolara yükseldi.

Nisan ayında firmaların döviz varlıkları mart ayına göre 1 milyar 508 milyon dolar azalırken, döviz yükümlülükleri ise 7 milyar 932 milyon dolar arttı.

DÖVİZ VARLIKLARINDA GERİLEME

Varlık kalemlerinde ihracat alacakları 591 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ise 571 milyon dolar arttı.

Buna karşılık türev varlıklar 1 milyar 460 milyon dolar, yurt içi bankalardaki mevduatlar 1 milyar 170 milyon dolar ve menkul kıymetler 40 milyon dolar azaldı.

KREDİLERDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Yükümlülük tarafında ise özellikle kredi kaynaklı yükseliş dikkat çekti.

Yurt dışından sağlanan nakdi krediler 3 milyar 858 milyon dolar, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 3 milyar 338 milyon dolar arttı.

Aynı dönemde ithalat borçları 665 milyon dolar, türev yükümlülükler ise 71 milyon dolar yükseldi.

UZUN VADELİ BORÇLANMA ÖNE ÇIKTI

Vade yapısına bakıldığında şirketlerin hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklı uzun vadeli borçlanmalarında artış yaşandı.

Yurt içinden kullanılan kısa vadeli krediler 384 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 2 milyar 954 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli borçlar 631 milyon dolar, uzun vadeli borçlar ise 3 milyar 891 milyon dolar yükseldi.

KISA VADELİ DÖVİZ FAZLASI GERİLEDİ

Nisan ayında kısa vadeli varlıklar 148 milyar 573 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 141 milyar 264 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 7 milyar 309 milyon dolar oldu. Bu rakam mart ayına göre 3 milyar 150 milyon dolar azaldı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 36 seviyesinde gerçekleşti.

NEDEN ÖNEMLİ?

Net döviz pozisyonu açığı, şirketlerin döviz cinsi borçlarının döviz varlıklarından ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Açığın büyümesi, kurdaki yükselişlerin şirket bilançoları üzerindeki etkisinin artabileceğine işaret ediyor.