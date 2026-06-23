Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem için hazırlıklar sürerken, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren araç muayene hizmetlerini üstlenecek TURKA, kredi kartı ve banka kartıyla yapılan ödemelerde uygulanan komisyon ücretini kaldıracağını açıkladı.

TÜVTÜRK döneminde araç sahiplerinin en çok şikayet ettiği konular arasında yer alan kartlı ödeme komisyonu, yeni dönemde uygulanmayacak.

KARTLI ÖDEMELERDE KOMİSYON ALINMAYACAK

81 ilde kuracağı 249 istasyon ve 100 mobil istasyonla hizmet vermeye hazırlanan TURKA, araç sahiplerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda yeni hizmet modelini şekillendiriyor.

TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, kredi kartı ve banka kartı ile yapılan ödemelerde uygulanan komisyonun kaldırılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmeler yürüttüklerini belirterek, 15 Ağustos 2027'den itibaren kartlı ödemelerde herhangi bir komisyon uygulanmayacağını açıkladı.

Salman, "Hedefimiz yüksek kapasiteli, dijital altyapıyla desteklenen, hızlı ve kullanıcı dostu bir araç muayene sistemi sunmak. Araç sahiplerinin işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilmelerini ve trafikte güvenle yol almalarını sağlayacak bir hizmet modeli üzerinde çalışıyoruz." dedi.

81 İLDE 249 YENİ NESİL İSTASYON KURULACAK

Şirket, Türkiye genelinde araç muayene hizmetleri için yoğun bir yatırım programı yürütüyor.

TURKA'nın planlamasına göre 81 ilde toplam 249 yeni nesil araç muayene istasyonu hizmet verecek. Şartnamede yer alan 75 mobil istasyona ek olarak ilk aşamada 100 mobil istasyonun devreye alınması hedefleniyor.

Şirket ilerleyen dönemde mobil istasyon sayısını 250'ye çıkarmayı planlıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ MUAYENE SİSTEMİ GELİYOR

TURKA, araç muayene süreçlerini dijital teknolojilerle yeniden tasarlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda İstanbul'da kurulacak örnek istasyonda yapay zeka destekli görüntü işleme sistemleri, çok noktalı kamera altyapıları ve lazer tarayıcılar kullanılacak.

Aynı zamanda AR-GE merkezi olarak da faaliyet gösterecek tesiste yeni nesil araç muayene teknolojileri test edilirken, teknik ekiplerin eğitim süreçleri de yürütülecek.

Yeni sistemin, araç sahiplerine daha hızlı, erişilebilir ve dijital odaklı bir muayene deneyimi sunması amaçlanıyor.