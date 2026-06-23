Yoğun ortak satışları, rekor seviyelere ulaşan halka açıklık oranı ve Takasbank ekranlarında beliren devasa temerrüt açığı krizinin ardından Borsa İstanbul yönetimi radikal bir karar almıştı.

17 Haziran 2026 tarihinde prestijli Yıldız Pazar listesinden çıkarılarak eski adıyla Gözaltı Pazarı olan Yakın İzleme Pazarı'na alınan KONTR payları, 18 Haziran'dan bu yana başlattığı taban serisine bugün de devam ediyor.

Hisseler, 23 Haziran 2026 tarihindeki seans açılışında da satıcıların ezici baskısıyla karşılaşarak doğrudan taban fiyata demirledi.

GÜNCEL FİYAT PERFORMANSI VE KAYIPLAR

Şirketin piyasa değerindeki erime ve hisselerdeki prim kaybı her geçen gün derinleşiyor:

• Güncel Fiyat: 4,50 TL

• Günlük Değişim: Yüzde -9,82

• Önceki Kapanış: 4,99 TL

• Yıllık En Yüksek Seviye: 15,87 TL

• Yıllık En Düşük Seviye: 4,50 TL (Hisseler bugün itibarıyla yılın en dip seviyesini gördü)

Hissedeki yıkımın boyutu vadeli grafiklere bakıldığında daha net anlaşılıyor. Kontrolmatik payları haftalık bazda yüzde 27,54, aylık bazda yüzde 43,75 ve yıllık bazda yüzde 59,08 değer kaybetti.

NET PARA ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Saat 11:13 itibarıyla aracı kurum dağılımı verilerine göre ilk 5 alıcının toplamı 805.826 lot seviyesindeyken, ilk 5 satıcının toplamı -1.122.559 lota ulaştı. Tahtadaki net fark ise -316.733 lot ile satıcıların lehine ciddi bir ağırlık oluşturuyor.

Özellikle Yatırım Finansman'ın tek başına toplam satışların yüzde 79,01'ini üstlenerek 886 bin lottan fazla satış yapması tahta üzerindeki baskıyı maksimuma çıkarıyor.

Hissede alım-satım kademelerindeki emir dengesizliği ve toplam 5,1 milyon TL'lik (1.132.733 Lot) düşük hacimle tabana kilitlenme durumu, yatırımcıların Yakın İzleme Pazarı'ndaki likidite sıkışıklığını derinden hissettiğini gösteriyor. Yatırımcılar, tahtadaki bu ağır satış baskısının ne zaman hafifleyeceğini merakla takip ediyor.

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